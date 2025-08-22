logo pulso
Video | Asegura Gallardo que no se mofó de comunidad LGBTIQ+

Asumió que las administraciones del PVEM son las únicas que han apoyado a la comunidad

Por Rubén Pacheco

Agosto 22, 2025 12:06 p.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Pulso

Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Pulso

Luego que en redes sociales, la comunidad LGBTIQ+ se inconformó por las "bromas" sobre homosexualidad que expresaron en días pasados a varios colaboradores, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona sostuvo que respeta a dicho sector de la sociedad y aseguró que no se mofó de nadie.

Durante un reciente evento oficialista, Gallardo manifestó entre risas que las próximas noticias falsas contra la administración y sus colaboradores versarán sobre la supuesta homosexualidad de varios funcionarios estatales.

Asumió que la administración actual por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es el único gobierno que ha apoyado a la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Intersexual, Queer (LGBTIQ+), porque las demás fuerzas políticas los relegaron a través de los años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ello, derivado de que las gestiones pasadas eran "conservadores" -Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI)-, complementó.

"Si hay una expresión de algo, de alguien, pues es particular. No, no es de una comunidad en específico (...) no, no, no son mofas (las declaraciones pasadas). Yo siempre les he tenido mucho respeto y los voy a seguir respetando", atajó el gobernante.

