Video | Asegura Gallardo que no se mofó de comunidad LGBTIQ+

Luego que en redes sociales, la comunidad LGBTIQ+ se inconformó por las "bromas" sobre homosexualidad que expresaron en días pasados a varios colaboradores, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona sostuvo que respeta a dicho sector de la sociedad y aseguró que no se mofó de nadie.

Durante un reciente evento oficialista, Gallardo manifestó entre risas que las próximas noticias falsas contra la administración y sus colaboradores versarán sobre la supuesta homosexualidad de varios funcionarios estatales.

Asumió que la administración actual por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es el único gobierno que ha apoyado a la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Intersexual, Queer (LGBTIQ+), porque las demás fuerzas políticas los relegaron a través de los años.

Ello, derivado de que las gestiones pasadas eran "conservadores" -Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI)-, complementó.