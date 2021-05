VIDEO | Ataques y pocas propuestas en el debate a la gubernatura de SLP

En punto de las 19:00 horas arrancó el primer debate a la gubernatura de San Luis Potosí en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, organizado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

El ejercicio democrático inició con el tema de seguridad y las propuestas de los candidatos fueron:

"Quiero que SLP sea el estado más seguro de México", dice Mónica Rangel tras presentar 5 ejes para el combate a la inseguridad.

"Seguridad igual a diálogo", sugiere Luis Romero Calzada.

"Yo seré la gobernadora de la Seguridad", señala Marvely Costanzo en su primera intervención en el debate público.

Vehículos eléctricos, la propuesta de Esper en materia de seguridad.

Propone Ricardo Gallardo tres ejes en materia de seguridad: nueva guardia civil, renovar la Fiscalía y garantizar seguridad a mujeres.

Plantea Francisco Rico Ávalos crear la Universidad de la Policía de San Luis Potosí.

Cero impunidad y aumentar la fuerza pública, propone Octavio Pedroza; sugiere ver la seguridad de manera transversal.

En el tema de Salud, las y los candidatos a la gubernatura de San Luis Potosí proponen:

Segoviano llama irresponsables a candidatos que han realizado eventos multitudinarios durante la pandemia.

Garantizar acceso a las vacunas, seguridad laboral y reconocimiento por el combate a la covid, propone Rangel en materia de salud.

Videoconsultas, abasto de vacunas e inversiones público-privadas para la construcción de hospitales, plantea Octavio.

Vehículos eléctricos y paneles solares "para que ya te puedas enfermar con tranquilidad": Esper.

En el sector salud hoy mutilan pies y manos porque no hay otro remedio; la Secretaría de Salud dejará de ser la caja chica del gobierno del Estado: Romero.

Vacunaré desde el primer día de mi gobierno, asegura Gallardo. Será una realidad los cinco hospitales de especialidades, se compromete.

Telemedicina, clínica de telemedicina en la Huasteca, además de aumentar becas a estudiantes de medicina, propone Rico.

Licenciaturas de enfermería y medicina en las cuatro regiones del Estado y seguro médico gratuito que sustituirá el Seguro Popular, plantea Marvely.

Propone Machinena parques industriales para laboratorios farmacéuticos en San Luis Potosí.

Apoyo total a la decisión de la mujer en cualquier tema, dice Machinena; Marvely exige a contrincantes posicionarse respecto a la despenalización del aborto.

Hospitales de especialidades, vacunas contra covid-19, telemedicina, licenciaturas en enfermería y medicina en las 4 regiones del estado, además de seguridad laboral, algunas de las propuestas de las y los candidatos a la gubernatura de San Luis Potosí en materia de salud.

En materia de Educación, las propuestas de las y los candidatos a la gubernatura de San Luis Potosí son:

Los ciudadanos no quieren una mochila, quieren y merecen una educación de calidad: Segoviano.

Vincular la educación con la iniciativa privada y mejor presupuesto estatal para la UASLP, propone Octavio.

Propone Machinena una universidad del cine en Cerro de San Pedro.

"Me da vergüenza que nuestro país no está siendo punta de lanza en lada", lamenta Esper al hablar de la educación media superior.

Eliminar cuotas escolares y transporte gratuito, las promesas de Gallardo en cuanto a educación superior. "Vamos a acabar con los baños de sangre en los que nos han metido", asegura.

Irreales, las propuestas de los demás candidatos, asegura Rangel.

Con la frase "No más dadivas, no más despensas y no más pisotear a la gente", cierra Luis Romero Calzada primer debate ciudadano a la gubernatura de San Luis Potosí.