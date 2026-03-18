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Video | Compromete Gallardo 516 mdp para la UASLP en 2026

La Secretaría de Finanzas entregará los recursos de forma mensual, señaló

Por Rubén Pacheco

Marzo 18, 2026 02:47 p.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Alberto Martínez-Pulso

Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Alberto Martínez-Pulso

Las 516 millones de pesos que se asignaron a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), correspondiente al ejercicio fiscal 2026, se suministrarán de forma mensual por parte de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado.

Así lo especificó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien admitió que será necesario realizar una solicitud de ampliación al Congreso del Estado, pues en el presupuesto de egresos solo aprobó 320 millones de pesos.

El mandatario estatal manifestó que la modificación está sustentada en un artículo transitorio de la Ley de Ingresos y Egresos del 2026, que permite ampliar la partida presupuestal inicial a la casa de estudios potosina.

En entrevista, precisó que los 516 millones de pesos se dividirán mensualmente a lo largo del 2026, según lo establezca el calendario de la Sefin.

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Por lo tanto, complementó que la dependencia estatal no ministrará el recurso en una sola exhibición o los 320 millones de pesos en pagos mensuales y lo restante en un solo depósito.

"Van a ser 516 millones de pesos. Vamos apoyar a la universidad. Vamos a tener que hacer una ampliación dentro del presupuesto y todo se va a suministrar por medio de doceavas", concluyó.

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