Video | Condiciona Gallardo inversión en favor de Zona Industrial

El Gobierno del Estado puede etiquetar presupuesto del ejercicio fiscal 2026 para rehabilitar la Zona Industrial capitalina, sin embargo, primero se deben establecer acuerdos con el Ayuntamiento, acotó el gobernador Ricardo Ricardo Cardona.

No obstante, insistió en que "digan lo que digan", todos los impuestos aplicados a la zona fabril los cobra el gobierno municipal. "El ayuntamiento cobra todo; prediales, agua, todo y el dinero no lo invierte", criticó.

Planteó que los integrantes del Congreso del Estado debería de etiquetar qué parte del presupuesto cobrado por la administración municipal, se puede destinar ese sector productivo.

?? | Condiciona Gallardo inversión en favor de Zona Industrial

- Insistió en que el Ayuntamiento capitalino cobra los impuestos y no los invierte en el área.

La nota completa: ?? https://t.co/6tlykWM1Cr pic.twitter.com/Gdj9iDUTdd — Pulso Online (@pulso_mx) August 20, 2025

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Logrado lo anterior, asumió que el Gobierno del Estado ya solo realizaría obras complementarias, correspondientes a la construcción de puentes y avenidas, por ejemplo, la Vía Alterna, donde se invertirán más de mil millones de pesos.

"Ese sería un verdadero trabajo en conjunto, que no se está haciendo", remató.