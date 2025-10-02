Video | Descarta Torres Sánchez desmantelamiento de la CEBP

logo pulso
Asegura que cuenta con suficiente personal y es una institución "sólida"

Por Rubén Pacheco

Octubre 02, 2025 11:05 a.m.
J. Guadalupe Torres Sánchez / Foto: Pulso

No existe ninguna intención de desmantelamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), pues actualmente cuenta con suficiencia de personal que la convierte en una institución "sólida", dijo J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

En días pasados, integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros se manifestaron en las instalaciones de la CEBP, ante la posibilidad de que puedan darse despidos de personal, indispensable en la búsqueda de personas.

El funcionario estatal refirió que algunos contratos inician y tienen una fecha de vencimiento, situación que puede generar inconformidades entre las y los trabajadores, sin embargo, al final se soluciona.

Dijo que, si bien, puede existir diferencias con las asociaciones de madres buscadoras, al final se resuelven con diálogo y acuerdos para que la operatividad de la institución no deje funcionar. 

"No hay absolutamente nada (de desmantelamiento). Al contrario, es una institución muy, muy sólida; con personal capacitado, con especialistas muy consolidados y dedicados a las labores que involucran el tema de búsqueda", remató.

