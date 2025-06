Video | Increpan alumnos de la Normal al nuevo director

Manuel Guel Rodríguez, cuestionado director de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (Becene), admitió que no prestaba servicios en la institución, cuando fue nombrado en el cargo. Ante estudiantes, reveló que él estaba comisionado a la escuela primaria Tomasa Estéves.

El propio funcionario admitió, de acuerdo a un video del encuentro que tiene este medio, que estaba comisionado en la escuela primaria, es decir que no ejercía la docencia dentro de la Normal del Estado, pero ya tenía su tiempo completo.

En el encuentro, Guel Rodríguez dijo que tiene 17 años de servicio docente, y poco a poco se fue ganando sus horas. "Antes de que asumiera la dirección ya tenía sus 40 horas". Un estudiante le increpó que esa no era la pregunta que debía contestar.

Sin que ningún estudiante le hiciera la pregunta, el propio funcionario dijo que hizo un trámite y le fue asignado su tiempo completo, y aseguró que no se llevó horas de un día para otro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

?? | Alumnos de la Normal increpan al nuevo director

- Van a su oficina en otro plantel para pedirle no asumir cargo

Toda la información: ??https://t.co/oYQemRxMOZ pic.twitter.com/e1ui2JZ1N4 — Pulso Online (@pulso_mx) June 28, 2025

Los docentes denunciaron en la víspera que algunos tienen mucha mayor integridad, han rebasado los méritos y no se les conceden tan rápido esas 40 horas. Guel Rodríguez interpretó que se le decía que habría obtenido el tiempo completo de un día para otro, pero el jueves, los docentes le reclamaban no contar con los méritos para un tiempo completo exprés; no mencionaron las 24 horas de las que se quejó el profesor comisionado a primaria, nombrado director de la Normal.

A la manifestación se presentaron algunos profesores que trabajan en las escuelas cercanas, y también increparon al nombrado funcionario, por el método utilizado para ser colocado en la institución de educación superior. El funcionario trató de iniciar una contestación a una pregunta, pero de inmediato dio la espalda a los docentes que se presentaron, para dirigirse solo a los estudiantes con quienes confesó no encontrarse laborando en la Normal de tiempo completo.