Video | Planea Galindo fideicomiso para atender Zona Industrial

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí incluirá en la Ley de Ingresos y Egresos 2026 un plan integral para la rehabilitación de la Zona Industrial de la capital, con el objetivo de mejorar infraestructura, seguridad y servicios, además de garantizar que los recursos generados por el predial de la zona permanezcan en la misma área.

El alcalde Enrique Galindo explicó que la iniciativa busca crear un mecanismo de autosuficiencia financiera, mediante un fideicomiso en el que empresarios y gobierno municipal decidan conjuntamente las obras a ejecutar, dejando atrás años de abandono en el sector.

"Todo lo que se recaude en predial a la Zona Industrial lo vamos a dejar en la zona, lo poquito o mucho que se recaude. Creo que esta motivación de dejar el recurso en un fideicomiso para que juntos los industriales y el Ayuntamiento decidamos las obras de la zona industrial, va a ser un gran mecanismo que heredemos", afirmó Galindo Ceballos.

El alcalde señaló que, además del predial, otros ingresos de la Zona Industrial, como derechos, aprovechamientos y pagos de licencias de construcción, se incorporarán al fideicomiso. La idea es que este fondo permita financiar de manera autónoma acciones de seguridad, alumbrado, pavimentación y mantenimiento, evitando que la zona vuelva a sufrir los problemas históricos acumulados durante más de una década.

Galindo Ceballos recordó que ya ha sostenido reuniones con los líderes empresariales del sector y adelantó que programará nuevos encuentros para afinar detalles del plan, que contempla no solo obras menores, sino una estrategia integral para garantizar desarrollo económico, seguridad y modernización en dicha zona.