Video | Que el rector hable con Sefin si quieren más dinero: Gallardo

Mientras el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que el estado no mantiene adeudo con la UASLP, J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general del Gobierno del Estado, informó que luego de una reunión con el rector Alejandro Zermeño Guerra, se entabló diálogo para definir montos sobre dicho "asunto".

En la inauguración de la Red Metro en el municipio de Ciudad Valles, Gallardo Cardona declaró que la administración no tiene adeudos con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), por lo tanto, "es un tema cerrado".

Advirtió que Zermeño Guerra tiene que entablar diálogo con la Secretaría de Finanzas (Sefin), si pretende una ampliación presupuestal del estado.

Acusó que la casa de estudios potosina tiene "muchísimas" observaciones que no han solventado, por ejemplo, supuestas irregularidades por 600 millones de pesos en el 2023 y 650 millones de pesos en el 2024.

Aparte, Torres Sánchez señaló que esta mañana se reunió con Zermeño Guerra y su equipo de colaboradores, donde también estuvo presente Ariana García Vidal, secretaria de Finanzas, a fin de darle seguimiento a las peticiones de la universidad.

En entrevista, refirió que el objetivo es identificar los puntos donde existen diferencias en cuanto a información, y a partir de ahí solucionar el "asunto".

"Un acercamiento muy productivo (...) avanzamos bastante. Vamos a darle seguimiento a este tipo de mesas para poder solucionar y garantizar que haya suficiencia presupuestal para que la UASLP pueda seguir su operatividad", expuso.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), hasta septiembre pasado el estado adeuda 179 millones de pesos a la UASLP, dentro del convenio ordinario entre la entidad y la federación.