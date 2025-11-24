Video | Rechaza Juárez Hernández señalamientos contra la GCE en Zacatecas

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Jesús Juárez Hernández, afirmó que los cuatro elementos de la Guardia Civil Estatal detenidos en Zacatecas fueron enviados únicamente a atender un auxilio del 911, luego de que se reportó el hallazgo de varios cuerpos en la zona limítrofe con Villa de Cos y Santo Domingo.

Explicó que el C5 recibió la alerta "de manera oficial" y por ello se ordenó a las bases de Salinas y Villa de Ramos acudir como primeros respondientes, dependiendo de si los cuerpos estaban en territorio potosino o zacatecano. "Los compañeros estaban en Salinas cuando salió el reporte; de ahí partieron", señaló.

Juárez Hernández dijo que al llegar al punto, el primer grupo —la base de Salinas— encontró que autoridades zacatecanas ya procesaban la escena. Después arribó la base de Villa de Ramos. Todo transcurría con normalidad hasta que personal de Zacatecas empezó a cuestionar el vehículo en el que viajaban los agentes potosinos, una camioneta no balizada pero oficial, utilizada mediante comodato con el municipio de Salinas.

"Primero nos informaron que solo sería una revisión administrativa porque el vehículo era civil y no llevaban oficio de comisión", explicó, y agregó que incluso existe un video tomado por los propios elementos donde esa fue la única observación inicial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El secretario afirmó que horas más tarde se les notificó que el caso había pasado a manos de la Fiscalía de Zacatecas, y que después surgió públicamente la versión de que los elementos estarían vinculados con los siete cuerpos localizados cerca del sitio.

?? | Jesús Juárez Hernández presentó un video sobre un reporte de cuerpos hallados en los límites de Zacatecas y #SLP, a donde acudió la GCE, pero rechazó los señalamientos contra sus agentes de parte de autoridades vecinas.

Toda la información: ??https://t.co/FrZtAYEFDD pic.twitter.com/HFGzjknGOd — Pulso Online (@pulso_mx) November 24, 2025

LEA TAMBIÉN Detalla Zacatecas detención de policías de SLP tras hallazgo de cuerpos Hay señalamientos contra la GCE de parte de secretario general de Gobierno de aquella entidad, Rodrigo Reyes Mugüerza

Juárez Hernández aseguró que hasta el momento no se les ha requerido información oficial ni documentación, y rechazó cualquier señalamiento de participación en traslados de cadáveres.

"Nuestros elementos estaban en Salinas. No podrían estar en Santo Domingo ni en Zacatecas. Lo que pedimos es que se investigue con profesionalismo y con responsabilidad", dijo.

El funcionario potosino hizo un llamado directo a la Fiscalía de Justicia de Zacatecas y al gobernador, David Monreal Ávila, para que se realice una investigación "exhaustiva, técnica y transparente" que permita deslindar responsabilidades.

Recordó que la GCE ha acudido en diversas ocasiones a brindar apoyo en esa franja territorial en coordinación con autoridades zacatecanas, por lo que resulta sorpresiva la postura asumida por el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza.

Juárez Hernández reiteró que los elementos potosinos no participaron en ningún acto ilícito, insistiendo en que su presencia en la zona respondió estrictamente a un protocolo de atención a emergencias.

(Con información de Samuel Moreno)