VIDEO: Enrique Galindo rinde protesta como alcalde de la capital

Con la promesa de que gobernará "con el pueblo en el corazón y con la Ley en la mano", Enrique Francisco Galindo Ceballos rindió protesta esta mañana como nuevo alcalde de la capital potosina y llamó a todos los sectores sociales a la unidad y la reconciliación para rescatar una ciudad que consideró devastada por la administración municipal anterior.

"Fue mucho pueblo para tan poco Ayuntamiento", lamentó en su discurso de toma de posesión del cargo que desempeñará por los próximos tres años y criticó haber recibido una ciudad "abandonada, insegura, inexplicablemente oscura, enferma de corrupción" y con lugares muy bajos en los indicadores nacionales de desarrollo de organismos que cuentan con credibilidad.

Ofreció trabajar "todas las horas de mis días" y "dar la vida misma" por hacer realidad la ciudad que han soñado las y los potosinos, "ese sueño colectivo que nos aleje de un pasado triste y nos lleve a un futuro seguro", pero pidió que no lo dejen solo, con especial énfasis hacia el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Refrendó su compromiso de campaña de "servir y proteger" y dijo que a partir de hoy pasará de las promesas, a las realidades del gobierno de la ciudad. Dijo que "hay que salir a las calles, escuchar lo que está ciudad de cantera tiene que decir" y recordó que el próximo año, la capital cumplirá 430 años de haber sido fundada.

Al cierre de su discurso, anunció la creación de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, la Secretaría del Bienestar a nivel municipal y el deseo de que San Luis Potosí vuelva a ser una de las ciudades más limpias del país, así como que pondrá el acento en la transparencia, rendición de cuentas, austeridad presupuestal, participación ciudadana en el diseño del Plan Municipal de Desarrollo y más.

Al final, hizo suyas las palabras del ex gobernador Antonio Rocha Cordero, de que "se debe gobernar y no solamente mandar, pues donde sólo se manda, no puede haber unidad, y donde se gobierna, se alcanza la paz, la justicia, la unidad y el desarrollo".





SEGURIDAD Y ABASTO DE AGUA

En el tema de la seguridad pública, el alcalde Enrique Galindo Ceballos lamentó que "además de que no hay patrullas, nuestra Policía Municipal es una de las más mal pagadas del país, con otro añadido de que es una de las corporaciones que tienen menos estado de fuerza agregado para cuidar la ciudad capital, pues de casi mil 500 elementos, sólo 140 se dedican a patrullar las calles".

Anunció que esto va a cambiar como parte de una estrategia conjunta con el Gobierno del Estado y que la presencia policial se incrementará no solamente en el centro de la capital que es donde se comete el 55 por ciento de los delitos, sino también en las delegaciones, en Villa de Pozos, Bocas, en La Pila, sitios que no han tenido presencia policial desde hace mucho tiempo.

Resaltó "la sensibilidad del gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona, para iniciar con patrullajes conjuntos en los vehículos de la Policía Estatal", en tanto se analiza si se continúa con el esquema de renta de patrullas, de las cuales aclaró que se están revisando sus condiciones actuales y precisó que "no son 240, sino 96".

Para tomar decisiones respecto a este parque vehicular, dijo que era necesaria la constitución del Comité de Adquisiciones, la cual ya fue realizada en la sesión del Cabildo de este viernes, en la que también se ratificaron, prácticamente por unanimidad de las y los regidores, todos los cargos de funcionarios que él propuso como presidente municipal.

En otro tema crucial, el del acceso al agua potable, dijo que se trata de un asunto muy complejo porque han pasado años de mala administración en el organismo operador, Interapas.

Sin embargo, se comprometió a "no patear el bote" y heredar el problema a su sucesor, sino tomar decisiones difíciles en un plan de 12 puntos que revelará en unos días más, el cual incluye una inversión inicial de dos mil millones de pesos para volver eficiente al organismo y destrabar los problemas de desabasto del líquido, en especial a colonias marginadas.

- Con información de Leonel Mora