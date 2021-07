VIDEO: Maestra en SLP denuncia malos tratos de padres de familia a docentes a nivel nacional

Una maestra de preescolar denunció, a través de redes sociales, los malos tratos que han recibido los y las docentes a nivel nacional por parte de autoridades educativas y padres de familia que han sido irresponsables con la educación de sus hijos durante la pandemia por Covid-19.

La mujer indicó que pese a las condiciones de la pandemia, los profesores de todo el país, sobre todo en San Luis Potosí, se las han ingeniado para que alumnos puedan continuar con sus estudios, a pesar de no contar, en muchas ocasiones, con herramientas tecnológicas para impartir las lecciones.

Incluso señaló que han trabajado horas extras en la preparación de clases, para crear contenidos interactivos o, en su caso, asesorías a través de grupos que se crearon en redes sociales, trabajo que, recalcó, no ha sido recompensado por los padres de familia que, con el cierre de ciclo escolar, han celebrado que los menores pasaron el nivel educativo sin entregar trabajos o con un seis.

Agregó que las autoridades federales realizaron un examen sin tomar en consideración el nivel educativo o de preparación que tiene cada profesor o profesora, además de que en el próximo ciclo escolar se prevén pocos días de descanso para los educadores, a lo que dijo: "No somos robots".

"Les pido, por favor, a las autoridades educativas que volteen a ver a los maestros, ganamos 4 mil pesos por quincena, nosotros. No es posible que a nosotros que trabajamos hasta 12, 16 horas diarias nos consideren que somos unos huevones y que no hacemos lo que nos corresponde, porque no estoy de acuerdo", externó.