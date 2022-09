VIDEO. Todo listo para "The Silence of Sound" en SLP

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) presentó el espectáculo "The Silence of Sound", que dirige Alondra de la Parra con la Orquesta Sinfónica de Minería, y protagoniza la artista escénica Gabriela Muñóz "Chula the Clown".



Una orquesta y un payaso, van juntos a escena, al Centro Cultural Universitario Bicentenario, este martes a las 20 horas, para representar una obra que ambas prepararon durante ocho años.

Es una proyección de múltiples emociones, que van desde la posibilidad del amor, la sensación de triunfo, el miedo y los peligros propios de la inexperiencia y las inseguridades, enriquecidas por la música sinfónica.

Sus presentaciones bajo el auspicio de GNP Seguros, iniciaron en el Instituto Nacional de Bellas Artes y continúan en San Luis Potosí en la UASLP y después, se dirige a Guadalajara con apoyo de la Universidad Autónoma de Guadalajara y a Monterrey para después iniciar una gira por Europa.

Alondra de la Parra explicó que la obra es toda una historia que le sucede a Gabriela, que va pasando de una situación a otra, como una posibilidad de lo que se puede vivir al ir a un concierto sinfónico, en el que la imaginación vuela y se imaginan situaciones y sentimientos, descripciones y paisajes.

Está concebida como un viaje interno a la mente y a la vida del músico.

Además, es un proceso muy largo y minucioso. Precisa que las obras fueron seleccionadas y posteriormente, todo el conjunto se lleva al punto de la interpretación con un espectáculo completo.

Gabriela Muñoz "Chula the Clown", explica que el montaje de orquesta y los artes escénicos, es una fusión de dos disciplinas que pareciera ser que no coinciden de ninguna manera.

"De pronto, nos damos cuenta que tiene todo que ver, puesto que es un lenguaje onírico y lúdico, de la mano de un payaso y o en este caso de una payasa".