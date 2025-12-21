Videovigilancia al alza: SLP prepara expansión de monitoreo en 2026

El Gobierno de San Luis Potosí prevé ampliar la red de Puntos de Monitoreo Inteligentes y sistemas de videovigilancia durante 2026, de acuerdo con información difundida por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP).

Según el comunicado oficial, tras acuerdos alcanzados en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el estado presentará anteproyectos de inversión con el objetivo de agilizar la asignación de recursos federales y su aplicación desde el inicio del próximo año.

La titular del SECESP, Nohemí Proal Huerta, informó que los recursos se destinarán principalmente a extender los Puntos de Monitoreo Inteligentes y a incorporar cámaras de videovigilancia en nuevos Puntos de Revisión que actualmente se encuentran en construcción y que estarán enlazados al sistema C5.

El documento señala que estas acciones formarían parte de una estrategia para fortalecer las tareas de prevención y vigilancia en las cuatro regiones del estado. De manera complementaria, se contempla reforzar la capacitación de elementos estatales y municipales, en coordinación con la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana.

Hasta el momento, el comunicado no precisa montos de inversión, número de puntos a instalar ni fechas específicaspara la entrada en operación de los nuevos sistemas.