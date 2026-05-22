Vigilará el Congreso el desempeño de la CEDH

El Congreso del Estado, anunció que revisará el desempeño de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), luego de que el organismo, reportó alrededor de 500 quejas en trámite y únicamente cuatro recomendaciones emitidas en lo que va del año, una cifra que el Legislativo considera insuficiente.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Marco Gama Basarte, señaló que las y los diputados realizarán una visita directa a la titular del organismo, Giovanna Argüelles Moreno, para solicitar información sobre el estatus de los expedientes y conocer porqué la mayoría no ha sido resuelta.

"Consideramos que es mínima la atención que se le ha dado; no pedimos que cada queja resulte en una recomendación, pero sí saber el estatus de cada una de ellas", expuso el legislador, al señalar que buscan información directamente de la CEDH.

Agregó que no se trata de acceder a los expedientes, sino de recibir información clasificada sobre el avance de cada caso, con el fin de contar con elementos para analizar y, en su caso, replantear mecanismos que permitan mejorar la atención a las quejas.

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En ese contexto, el legislador advirtió que el bajo número de recomendaciones frente al volumen de quejas obliga a revisar el funcionamiento del organismo, al tratarse de casos que involucran presuntas violaciones a derechos humanos que, afirmó, no pueden permanecer sin resolución ni seguimiento claro por parte de la institución.

"Creo que ahorita en estos resultados, sin duda, pues se debe ser más eficaz la atención de los casos en materia de derechos humanos. Porque pues se trata de temas de personas que merecen atención y creo que es importante que se le dé agilidad y seguimiento a cada una de las quejas presentadas", concluyó.