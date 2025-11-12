logo pulso
SLP

Villa de Pozos se queda sin concejal presidenta tras su renuncia

Congreso deberá decidir quién ocupará el cargo, tras la renuncia de María Teresa de Jesús Rivera Acevedo

Por Redacción

Noviembre 12, 2025 05:28 p.m.
A
La concejal presidenta de Villa de Pozos, María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, presentó formalmente su renuncia ante el Congreso del Estado, argumentando motivos personales que le impiden continuar en el cargo.

En un oficio dirigido a la LXIV Legislatura, Rivera Acevedo informó que deja la encomienda para la que fue nombrada para el periodo 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2027, según el Decreto Legislativo 1083 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 16 de agosto de 2024.

Pidió que la Asamblea someta su renuncia a consideración “a fin de que, una vez aprobada, surta sus efectos y, en consecuencia, se nombre a una nueva persona Concejal Presidenta del referido municipio”.

La ahora exfuncionaria agradeció la confianza que recibió para encabezar el Concejo Municipal de Villa de Pozos y aseguró que mantendrá su respeto institucional y compromiso con el fortalecimiento de la vida democrática.

El documento fue recibido por el Congreso el 11 de noviembre de 2025, a las 11:20 horas.

Con su salida, queda en manos de la Legislatura definir quién asumirá la presidencia del Concejo en el municipio más reciente del estado.

