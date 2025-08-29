logo pulso
Villa de Pozos ya tiene 63 policías: Rivera Acevedo

Operarán en todas las colonias, comunidades y fraccionamientos

Por Samuel Moreno

Agosto 29, 2025 01:35 p.m.
Foto: Pulso

Foto: Pulso

Con motivo de la entrega de patrullas por parte del Gobierno del Estado a municipios de San Luis Potosí, la presidenta concejal de Villa de Pozos, María Teresa Rivera Acevedo, informó que la conformación de la plantilla de seguridad ha avanzado de manera significativa, con un total de 63 elementos municipales propios, listos para operar en las colonias, comunidades y fraccionamientos.

Destacó que la seguridad es una de las prioridades en la agenda del gobierno local, sumado a ello, señaló que con la reciente entrega de patrullas, se busca brindar mayor certeza a la ciudadanía en materia de vigilancia y respuesta ante situaciones de riesgo.

Sobre la integración de nuevos elementos, la presidenta concejal de Pozos indicó que se ha recibido interés tanto de hombres como de mujeres, y que la selección se realiza siguiendo criterios estrictos de certificación.

Por último, Rivera Acevedo explicó que la convocatoria para nuevos aspirantes continúa abierta y que la intención es fortalecer gradualmente la corporación para atender las necesidades de seguridad de los habitantes del municipio.

