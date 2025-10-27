Vinculan a proceso a Santiago N por violencia sexual en la UASLP

La Fiscalía logró una resolución clave en la investigación de hechos de violencia sexual ocurridos al interior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Fue dictada la vinculación a proceso de Santiago "N", bajo el delito de violación equiparada agravada.

Durante la audiencia llevada a cabo este lunes, el Ministerio Público presentó datos de prueba que apuntan a Santiago "N" como probable responsable de agredir sexualmente a una joven dentro de las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UASLP.

Con base en esos elementos, el juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá recluido en el centro penitenciario de la capital potosina mientras continúa el proceso.

La Fiscalía informó además que la investigación no se cierra con este caso, pues se siguen buscando más personas que podrían estar implicadas en los hechos. La Policía de Investigación de San Luis Potosí (PDI) trabaja en coordinación para localizarlas y que enfrenten a la autoridad judicial correspondiente.

Este desarrollo llega en un momento delicado para la UASLP, ya que plantea cuestionamientos sobre la seguridad y los protocolos de atención para víctimas al interior de las instituciones educativas. También pone en evidencia la importancia de la colaboración entre la comunidad académica y las autoridades penales para avanzar en la investigación con perspectiva de protección de derechos.

Para la víctima, el hecho de que exista ya vinculación a proceso implica un paso importante hacia el esclarecimiento del caso. El camino por delante será la etapa de investigación complementaria, fijada por el juez para revisión de elementos adicionales, mientras la defensa del imputado y la representación de la víctima se preparan para su participación en el proceso.