Violencia criminal desplazó a 67 personas de la entidad

Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Congreso del Estado, afirmó que los registros de desplazamiento forzado en San Luis Potosí contradicen el discurso oficial sobre una disminución de la violencia en la entidad, luego de que un estudio de la Universidad Iberoamericana documentara por primera vez este fenómeno en el estado.

El legislador calificó como preocupante la aparición de la entidad en este tipo de mediciones, y consideró necesario que el Congreso solicite información a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a autoridades municipales para esclarecer lo ocurrido en los casos registrados en la entidad.

El posicionamiento se dio tras la publicación del informe "Travesías forzadas. Desplazamiento interno en México 2025", en el que se documenta que 67 personas de 18 familias abandonaron sus comunidades en Santo Domingo, Cárdenas y Ciudad Valles, a causa de ataques, enfrentamientos y temor a la delincuencia organizada.

En contraste, el diputado Roberto García Castillo, representante del Distrito XII, pidió no "caer en alarmismos" y sostuvo que el fenómeno debe analizarse "con mucha responsabilidad", revisando las causas y circunstancias que originaron el desplazamiento de familias en distintos municipios.

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El legislador afirmó que, aunque existen retos en materia de seguridad, en casos como Cárdenas "se ha venido recuperando la calma y la tranquilidad" gracias a la coordinación entre autoridades federales, estatales, municipales y ciudadanía, y sostuvo que no deben minimizarse los hechos, pero tampoco "generar percepciones que no correspondan a la realidad actual de nuestros municipios".