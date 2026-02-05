"Violencia familiar sigue como principal riesgo para capitalinas"

La violencia familiar continúa siendo el principal factor de riesgo en los casos de agresiones contra mujeres en la capital potosina, reconoció el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal, Juan Antonio Villa Gutiérrez, quien aseguró que, si bien se ha registrado una reducción constante, el problema sigue siendo una prioridad en materia de prevención.

El funcionario explicó que las agresiones contra mujeres no siempre derivan en homicidios o feminicidios, pero sí en distintos tipos de lesiones vinculadas a la violencia de género, principalmente en el entorno familiar.

Señaló que, en la mayoría de los casos, la violencia más recurrente no es la física, sino la psicológica y la económica, las cuales suelen anteceder a agresiones de mayor gravedad.

Villa Gutiérrez detalló que, a nivel municipal, se atienden en promedio entre 12 y 13 reportes semanales relacionados con violencia contra la mujer, a través de Puerta Violeta y de la Instancia Municipal de las Mujeres.

De estos, alrededor de cinco casos resultan ser situaciones reales de violencia, mientras que el resto corresponde a reportes preventivos o llamados en los que las víctimas deciden no proceder legalmente.

Precisó que semanalmente se pone a disposición de la Fiscalía General del Estado a entre tres y cuatro personas por casos comprobados de violencia contra mujeres, lo cual ocurre únicamente cuando la parte afectada presenta una denuncia formal, ya que el delito de violencia familiar se persigue a petición de parte.

Finalmente, el titular de la SSPC confirmó que la corporación fungió como primer respondiente en un presunto feminicidio registrado la mañana de este día en la colonia Las Flores.

Indicó que el caso se encuentra bajo investigación y que, por el sigilo que exige el proceso, será la Fiscalía quien amplíe la información a través de un boletín oficial en las próximas horas.

Cabe mencionar que está declaración fue brindada de manera posterior a la presentación de "San Luis Capital: una ciudad segura y eficiente", evento en el que autoridades municipales dieron a conocer resultados en materia de seguridad pública, con base en indicadores de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), así como datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).