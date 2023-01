Violencia política podría arreciar, teme D. Porras G.

Por no atreverse a denunciar los excesos y violaciones a la equidad de género, muchas mujeres se quedan sin ejercer sus derechos político-electorales, y permiten las prácticas machistas, dijo Denisse Porras Guerrero, presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres.

Explicó que inicia el año electoral, y con él un escenario que calificó de alarmante en el que incluso en el centenario del voto de la mujer, se esté viviendo ese tipo de violencias.

Refirió que los abusos van a arreciar ahora que los partidos políticos inicien sus procesos internos para la elección de candidatos a cargos de elección popular.

Dijo que desde la presidencia del Observatorio habrá atención especial a que ello no ocurra, y que los partidos políticos inicien sus mecanismos de defensa intrapartidaria, para el caso particular de que las mujeres que levanten la mano para participar en el proceso electoral, no sufran violencia política de género.

Explicó que el centenario del voto de la mujer acordado por primera vez en San Luis Potosí, es la ocasión perfecta para observar la situación que se vive.

“Si bien hemos sido vanguardia electoral en muchos aspectos de la historia mexicana, hay casos importantísimos que han cruzado la frontera local de violencia política en razón de género.

“El banderazo de inicio del proceso electoral en noviembre próximo solo será un mero formalismo, porque al interior de los partidos ya comenzó”, dijo.