"Violentaron todo para inhabilitarnos"

Enterado de la inhabilitación por 18 años que decidió el Congreso del Estado, ex alcalde capitalino Xavier Nava Palacios afirmó que una vez fuera de la alcaldía, las notificaciones de ley nunca se hicieron, no se les respetó su derecho a la defensa y el juicio de amparo en el que basan la acusación no ha concluido.

"El amparo (288/2020) no ha sido resuelto por el juzgado. ¿Cómo se atrevieron a llevar a cabo el procedimiento del juicio político si todavía no está resuelto el amparo de un tema agrario?", respondió el edil capitalino, ahora presidente del Frente Cívico Potosino.

La última actuación registrada en el juicio referido es del 14 de diciembre, publicado el 15, y señala audiencia para el 28 de diciembre. El proceso aún está en el encargo de peritajes para determinar si la obra de puentes vehiculares superiores de bulevar Antonio Rocha Cordero, en cruces con Avenida Río Españita y Avenida Industrias, ocupó predios del ejido La Libertad.

Nava Palacio señala que "el proceso no era procedente porque la ley exige apoyo en alguna prueba que permita presumir la existencia de la infracción" y ésta no se ha determinado, pues no hay sentencia todavía del amparo promovido por quienes se presentan como autoridades del ejido. "Es una arbitrariedad y cómo te dije, la vamos a combatir y la vamos a ganar porque violentaron todo", externó. La vía será la justicia federal.

El dictamen de la Comisión Jurisdiccional toma como base la suspensión de actos reclamados dictada por el Juzgado Octavo federal el 20 de abril de 2020, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se lleven a cabo actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios, hasta en tanto se notifique a las autoridades la resolución que decida el fondo del asunto.

El exalcalde sostiene que la ejecución de la obra de los puentes "de ninguna manera transgrede los derechos agrarios invocados", porque los trabajos de construcción se realizaron "sobre una vialidad preexistente que data aproximadamente del año 1973, la cual se encuentra en posesión del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, al ser un bien de dominio público".

Añadió que la preexistencia del derecho ha sido corroborada por el Plan Centro de Población vigente, que reconoce al perímetro donde se está ejecutando la construcción vial

Mencionó también que presentaron copia certificada de los planos de los polígonos que comprenden el Ejido Rancho Viejo "La Libertad", expedidas por el Registro Agrario Nacional, "en los cuales se advierte que dicho núcleo ejidal no se encuentra en el sitio donde se están ejecutando los trabajos".

Respecto de la selección de ex regidores panistas y verdes "no culpables" que se realizó para liberarlos de toda responsabilidad, entre los que se encuentran la hoy presidenta estatal electa del PAN, Verónica Rodríguez; la directora municipal de Educación, Karina Benavides y el diputado local Eloy Franklin, el ex alcalde sostuvo que "los regidores nunca tuvieron que ver con la determinación de realizar la obra, nunca. Esa fue una decisión de la administración, no del Ayuntamiento. Deberían de haber rechazado de entrada la demanda".