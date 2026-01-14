Visitando Corazones amplía atención a mascotas

El programa Visitando Corazones inició su segunda etapa con la incorporación de esterilizaciones y vacunación antirrábica para perros y gatos, acciones que se realizan en colonias donde previamente ya habían intervenido brigadas de enfermería.

Los trabajos comenzaron en la colonia Balcones del Valle, donde personal del área de Zoonosis llevó a cabo las jornadas veterinarias. De acuerdo con autoridades sanitarias, las actividades continuarán el 15 de enero en otro punto de la misma colonia y posteriormente se extenderán a zonas como Simón Díaz y Arbolitos.

Además, se informó que hacia finales de enero el programa se trasladará a municipios de la Huasteca y el Altiplano, como parte del despliegue estatal de estas brigadas.

De manera paralela, el programa mantiene la atención primaria de salud en domicilios, que incluye vacunación, toma de presión y glucosa, detección de diabetes e hipertensión, entrega de medicamentos básicos y métodos anticonceptivos, así como canalización a unidades hospitalarias cuando se detectan riesgos.

Asimismo, el 15 de enero, en el Parque Fuente de la Montaña, se realizará una jornada abierta para la población, donde se ofrecerá revisión general y aplicación de vacunas, con la presentación de la Cartilla Nacional de Salud.