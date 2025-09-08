Visitará Sheinbaum la entidad por cuarta ocasión

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México visitará San Luis Potosí el próximo sábado 13 de septiembre, informó el gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona.

Mediante una transmisión en vivo en Facebook, el mandatario estatal refirió que la presencia de la titular del Poder Ejecutivo federal forma parte de la gira relativa a su Primer Informe de Gobierno.

Sin embargo, no se ofreció una agenda especifica de las actividades en la entidad.

Luego de su regreso por la gira comercial en Japón con una comitiva de funcionarios estatales y empresarios, el gobernador destacó que nuevamente Sheinbaum Pardo arribe a territorio potosino, pues será la cuarta ocasión que lo haga en un año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí