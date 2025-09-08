Döring, un personaje conocido por su corrupción: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "pura politiquería", la denuncia que interpuso el diputado federal del PAN, Federico Döring Casar, hace unos días ante la FGR en contra del secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, y otros funcionarios, por la presunta comisión de delitos relacionados con el huachicol fiscal.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal afirmó que Federico Döring Casar es una persona conocida por su corrupción.

"Pura politiquería, pura politiquería", dijo.

"¿No sería necesario que se investigara?", se le preguntó.

"Eso lo verá la Fiscalía, no nos corresponde a nosotros. Es pura politiquería de uno de los personajes conocidos por su corrupción quien hace la denuncia. Y un día les platicó porque fui Jefa de Gobierno, podemos platicar", dijo.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que cualquier acusación contra cualquier persona, sea funcionario público o no, tiene que estar basada en pruebas.

"Tiene que haber pruebas, porque es muy fácil acusar, pero construir una carpeta de investigación con las pruebas suficientes para demostrar que hay alguna persona involucrada, cualquiera, puede ser funcionario público o no", dijo.

"Cero impunidad, tope hasta donde tope", afirma ante este delito.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que todas las denuncias que haya en el tema de huachicol fiscal, habrá cero impunidad y "tope hasta donde tope".

Dijo que la detención de 14 personas vinculadas con este delito, entre ellos funcionarios de la Secretaría de Marina (Semar), son muestra de este combate a este delito.

"Cero impunidad, tope hasta donde tope. Estas detenciones que hizo la Fiscalía General con apoyo de la propia secretaría de Marina y SSPC, las investigaciones que se hicieron en pues lo muestra, ahí donde hay involucramiento de un funcionario cero impunidad.

"Nosotros dijimos cero impunidad de la corrupción y esto es una muestra de ello", dijo.