Vive bonanza la medicina privada

El sector privado de la salud en San Luis Potosí registra una etapa de expansión sin precedentes, impulsada tanto por inversiones locales como por las deficiencias en el sistema público, afirmó el presidente del Clúster Médico en la entidad, doctor Manuel Alejandro Galván Arroyo.

Destacó que uno de los proyectos más relevantes es la ampliación del Hospital Lomas, donde se contemplan 80 nuevas camas —casi el doble de su capacidad actual—, así como la incorporación de nuevas áreas de quirófanos y urgencias, además de una extensión de aproximadamente 25 mil metros cuadrados.

Subrayó que se trata de una inversión completamente potosina, lo que representa un valor adicional para la economía local. "Es importante atraer capital del exterior, pero en este caso el beneficio se queda en San Luis Potosí, lo cual fortalece al estado", puntualizó.

De acuerdo con el dirigente, aunque la obra ya inició, se prevé que el proyecto concluya hasta 2027.

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En paralelo, señaló que otros desarrollos también avanzan, como la segunda etapa de Torre Bonadea, que incluirá un nuevo edificio con capacidad de hospitalización y cerca de 150 consultorios adicionales, ampliando así la cobertura médica privada en la zona.

Galván Arroyo estimó que la inversión en este tipo de proyectos podría rondar cifras similares a otros complejos recientes, cercanas a los 500 millones de pesos, además de generar un "ecosistema" de proveeduría local, al integrar servicios como laboratorios, ambulancias y otros insumos operados por empresas potosinas.

Explicó que este crecimiento responde, en parte, al deterioro en la calidad y capacidad del sistema público de salud, derivado de recortes presupuestales en años recientes.