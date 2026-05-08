Viveros ofrecen variedad de plantas para dar a mamá

Viveros del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, esperan un repunte en sus ventas con motivo del próximo 10 de mayo, al ofrecer una amplia variedad de flores y plantas ideales para regalar en el Día de las Madres.

Orquídeas, hortensias, begonias, gerberas, anturios, claveles, bombones, corona de Cristo y azucenas, entre otras especies, forman parte de la oferta disponible en el vivero "Un Rinconcito Verde", ubicado sobre la carretera a Rioverde número 1544. De acuerdo con su propietaria, Juanita Jacobo, a diferencia de algunas florerías, los precios se mantienen sin incrementos por esta celebración.

Explicó que muchas de las plantas más solicitadas para esta fecha son de interior, aunque también cuentan con opciones para sol y sombra. Algunas especies consideradas exóticas, provenientes incluso de otros países, alcanzan precios de hasta 400 pesos; sin embargo, también existen alternativas desde los 120 pesos. Además, varios de los arreglos incluyen maceteros decorativos con mensajes alusivos al Día de las Madres.

La comerciante señaló que, aunque los arreglos florales suelen registrar la mayor demanda en esta temporada, una planta ornamental puede convertirse en un obsequio duradero, siempre que reciba los cuidados adecuados, además de contribuir a embellecer y refrescar el hogar.

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Entre las opciones más llamativas se encuentran flores de colores vivos y plantas tradicionales o de temporada, como las bugambilias, que continúan siendo de las favoritas entre las amas de casa. Con ello, el establecimiento espera registrar una buena respuesta en ventas durante este fin de semana.