Vocero del clero seguirá hablando de política, señala

Además de precisar que el arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero no le ha pedido abstenerse de hablar de temas políticos, Juan Jesús Priego Rivera, vocero arquidiocesano, recalcó que no tiene preferencias partidistas, y lamentó que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le "ha caído" la Constitución por utilizar símbolos religiosos, como sí a ministros católicos.

En días pasados, Sergio Serrano Soriano, presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), exigió que es necesario seguir con la insistencia de que "´lo que es de Dios a Dios, y lo que es del César al César´", pues Priego Rivera continuamente se pronuncia en temas políticos, lo cual consideró está fuera de norma.

Priego Rivera lamentó la sanción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hacia dos sacerdotes católicos, entre ellos el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, por violar el principio de separación Iglesia-Estado en el pasado proceso electoral.

Contrastó que cuando López Obrador exhibió detentes y estampitas religiosas al principio de la pandemia de la Covid-19, es decir, utilizó e hizo mención del clero para enviar un mensaje e incluso suele citar al Papa.