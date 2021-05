Votarán dictamen para elegir a magistrada del TEJA

En la sesión plenaria de la próxima semana, se votará el dictamen para elegir a la magistratura femenina del TEJA, cuyas propuestas solamente serán dos mujeres, informó Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, legisladora presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), explicó que la moción quedará de esa forma, toda vez que el Gobierno del Estado no repuso el perfil rechazado -Cecilia de los Ángeles González Gordoa, directora general del Sistema Estatal DIF-, sino que intentó volver a promoverlo con una "catedra de constitucionalidad".

"Como lo dije: el interés o los dados cargados eran evidentes, toda vez que, de manera oficiosa Gobierno del Estado no solamente no manda el perfil nuevo que solicitamos (...) agrega los documentos que en su momento el perfil que se desechó, pues no integró en su currículum", añadió.

Así, Claudia de la Rosa Turrubiates y Violeta Méndez Carlos Silva, serán las postuladas a ocupar la magistratura numeraria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).

En entrevista, precisó que la candidatura no cumplió los requisitos establecidos en la normativad. "Recordemos que esta sesión se ha alargado. Se concluirá en la próxima semana, en una tercera sesión", complementó.

"Estaremos sometiendo a consideración del Pleno los dos perfiles restantes, que desde la perspectiva del Congreso y las comisiones dictaminadoras, cumplían con los requisitos", precisó.