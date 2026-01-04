Vulnera PAN derecho de libre afiliación de una ciudadana

Durante más de un año, una ciudadana en San Luis Potosí permaneció registrada como militante del Partido Acción Nacional (PAN) pese a haber renunciado formalmente a esa afiliación. La omisión del partido derivó en una sanción económica impuesta por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), al concluir que se vulneró el derecho de libre afiliación y se generó una afectación directa en el ámbito laboral de la denunciante.

El caso fue analizado en sesión ordinaria del INE mediante el expediente UT/SCG/Q/ACC/JD03/SLP/47/2024, en el que se acreditó que el Comité Directivo Estatal del PAN, mantuvo de manera ilegal en su padrón a Aida Curiel Camargo, además de conservar sus datos personales sin consentimiento, aun después de que expresó su voluntad de desvincularse del partido.

De acuerdo con la investigación, Curiel Camargo presentó su renuncia formal ante la Dirección de Afiliación del PAN en San Luis Potosí el 19 de julio de 2022. No obstante, la estructura estatal fue omisa y no procesó la baja ni en sus registros internos ni ante las autoridades electorales federales, trámite que se concretó hasta noviembre de 2023, casi 16 meses después.

Para la autoridad electoral, la demora no obedeció a un error administrativo aislado. El INE calificó la conducta como dolosa y de gravedad ordinaria, al considerar que el partido desatendió de manera reiterada la voluntad de la ciudadana de dejar de formar parte de la organización política, manteniéndola afiliada sin sustento legal.

La permanencia forzada en el padrón tuvo consecuencias en el ámbito electoral local, ya que mientras el PAN la mantenía afiliada, Curiel Camargo buscaba desempeñarse como Capacitadora-Asistente Electoral (CAE), cargo que exige no tener militancia activa para garantizar imparcialidad.

Esta situación le generó complicaciones legales para ejercer funciones en la 03 Junta Distrital Ejecutiva del estado, lo que fue considerado un agravante. Como sanción, el INE ordenó una reducción del 0.06 por ciento del financiamiento público mensual del PAN y le instruyó realizar una investigación interna para identificar a los responsables de no tramitar la baja y aplicar las sanciones correspondientes.