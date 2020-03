XNP: no me preocupa juicio político en mi contra

"Uno es contra un Presidente Municipal por un procedimiento derivado del cumplimiento de sus funciones y otro es por la falta de más de mil millones de pesos, después de 11 demandas debidamente sustentadas que se han presentado ante las autoridades correspondientes ", señaló el alcalde de la capital Xavier Nava Palacios al asegurar que la solicitud de juicio político en su contra no le preocupa, además de señalar que el juicio en su contra y el de su antecesor, es algo muy diferente.

Señaló que existe la Ley de Juicio Político en la cual se establecen las implicaciones, sin embargo, manifestó que los delitos que se cometen para llevar a cabo el juicio político son temas políticos, por lo que descartó que el juicio en su contra vaya a proceder.

Pese a esto, confió en que el juicio político en contra de su antecesor sí proceda conforme a la ley, ya que de lo contrario, esto hablaría mal de las instituciones.

"Nosotros estamos muy tranquilos, sabemos que eso no va a proceder, en el caso del ex presidente ojalá proceda si no esto hablaría muy mal de lo que está sucediendo en San Luis", señaló.