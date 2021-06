"Ya basta de pretextos", exige Coparmex ante desabasto en el Hospital Central

Jaime Chalita, presidente de la Federación Bajío Norte de Coparmex dijo que el personal del Hospital Central se manifiesta y protesta no para mejorar sueldos, sino para tener los suficientes insumos a fin de atender a la población que llega de diferentes lugares.

Dijo que lastima ver largas filas de familias enteras esperando una consulta o algo que alivie la salud.

"Pueden ponerle el nombre que quieran a la institución, lo importante es que dé servicio a la población, ya es suficiente de pretextos, hay una sociedad polarizada entre quienes tienen y no tienen, hay una brecha que no debería de existir", manifestó.

Homero Garza, presidente de la Confederación Patronal Mexicana dijo que es "indignante" la situación por la que pasa el Hospital Central.

"Es triste la tragedia de un cáncer que para el tratamiento se necesita mucho dinero y fuera del alcance de nuestra comunidad y atinadamente el Seguro Popular solucionaba ese problema y hoy en día en vistas del ahorro y de tratar de ser transparente dejan a los niños y ancianitos sin medicamentos", dijo.