Ya estoy fuera de Movimiento Ciudadano: Govea

Quien fuera durante más de una década dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Eugenio Govea Arcos, declaró estar fuera de dicho partido, además, no descartó sumarse en un futuro a Morena, en caso de que Marcelo Ebrard Casaubón gane la encuesta que lo convertiría en el candidato de dicho partido a la presidencia de México en las elecciones de 2024.

“Yo ya me retiré de Movimiento Ciudadano, es agua rodada y estamos también emocionados, participando, he encontrado no solamente la puerta abierta, sino la mano amiga extendida para compartir este proyecto con Marcelo Ebrard”, expresó.

Al reiterarle la pregunta sobre sí en Movimiento Ciudadano no le han llamado la atención por apoyar a un aspirante a la presidencia de México por otro partido, Govea Arcos respondió que ya no mantiene relación con el partido naranja.

Del mismo modo no descartó sumarse a Morena, instituto político en el cual dijo tener amigos, pero que actualmente está concentrado en que la visita de Marcelo Ebrard a la capital potosina resulte exitosa, por ello continuarán con una estrategia de cero confrontaciones.