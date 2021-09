Ya nadie atiende el Ayuntamiento

Ninguna noticia, por parte de las autoridades municipales, tiene hasta el momento la organización Nuestro Centro que dirige Amparo Rosillo Iglesias, sobre el tema del ambulantaje que se encuentra en la Plaza de Armas.

La organización se ha acercado muchas veces a la autoridad, pero ésta ya no atiende a nadie en estos últimos días de la administración.

Rosillo Iglesias mencionó que desde la última vez que le informaron a la autoridad municipal sobre el problema que representa el comercio informal "no hemos tenido comunicación con nadie".

Explicó que como organización, a Nuestro Centro le interesa que no estén los ambulantes. "Lo estamos denunciando a cada momento, no solo nosotros sino toda la ciudadanía, somos muchos los afectados por esa situación, pero hasta ahorita no hemos tenidos ninguna respuesta".

Añadió que por los cambios de administración, cree que difícilmente se podrá lograr algo, "estamos como en el aire, siento yo, me da la impresión que es una situación en la que no vemos quiénes son los que realmente nos puedan responder".

Dijo que unos ya están listos para salir, se está en la entrega-recepción y "no tienen ojos para otra cosa nada más que para ellos, así está la situación en el tema".

Manifestó que ahora esperarán a que la siguiente autoridad municipal les atienda y a ver con quiénes se harán cosas nuevas. "Tenemos que volver a empezar, es como cuando uno contrata a un nuevo empleado, primero hay que irlos conociendo, viendo capacidades, capacitándonos y otra vez volver a empezar, así es esto".