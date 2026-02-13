Ya operan módulos de vacunación contra sarampión en la capital y Soledad

Los módulos de vacunación contra el sarampión anunciados previamente por el Gobierno del Estado comenzaron operaciones este viernes en distintos puntos de la zona metropolitana.

De acuerdo con la información oficial, las brigadas del programa Visitando Corazones atienden en Palacio de Gobierno, Jardín de Tequis, Atrio del Saucito y en el Teatro y Centro Cultural Doroteo Arango, en Soledad de Graciano Sánchez.

El servicio es gratuito y estará disponible hasta el domingo 15 de febrero, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

La jornada está dirigida a niñas y niños de 12 y 18 meses, menores de uno a 10 años con esquemas incompletos, así como a personas de entre 10 y 49 años que desconozcan su estado de vacunación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Módulos ya brindan servicio gratuito.

Autoridades estatales informaron que, hasta el momento, se han aplicado más de 300 dosis durante esta campaña.