Ya operan módulos de vacunación contra sarampión en la capital y Soledad
Funcionarán hasta el 15 de febrero en cinco puntos de la zona metropolitana
Los módulos de vacunación contra el sarampión anunciados previamente por el Gobierno del Estado comenzaron operaciones este viernes en distintos puntos de la zona metropolitana.
De acuerdo con la información oficial, las brigadas del programa Visitando Corazones atienden en Palacio de Gobierno, Jardín de Tequis, Atrio del Saucito y en el Teatro y Centro Cultural Doroteo Arango, en Soledad de Graciano Sánchez.
El servicio es gratuito y estará disponible hasta el domingo 15 de febrero, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.
La jornada está dirigida a niñas y niños de 12 y 18 meses, menores de uno a 10 años con esquemas incompletos, así como a personas de entre 10 y 49 años que desconozcan su estado de vacunación.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Autoridades estatales informaron que, hasta el momento, se han aplicado más de 300 dosis durante esta campaña.
no te pierdas estas noticias
Ya operan módulos de vacunación contra sarampión en la capital y Soledad
Redacción
Funcionarán hasta el 15 de febrero en cinco puntos de la zona metropolitana
A diario, corren a parejas en actos sexuales en los Tangamanga
Rubén Pacheco
La dirección de los Cecurt anunció mayor vigilancia para este 14 de febrero
Incumplen alcaldías con prohibir uso de animales de carga
Ana Paula Vázquez
No hay información sobre la migración de carretoneros a vehículos motorizados