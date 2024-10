Ya se alistan para analizar Ingresos y Egresos de 2025

En noviembre, el Congreso del Estado comenzará a analizar la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2025, a través de la Comisión de Hacienda.

Este miércoles, la Comisión de Hacienda tuvo una reunión con la titular de la Secretaría de Finanzas, para comenzar un diálogo en torno a este trabajo con el fin de que exista apertura para la revisión de proyectos presupuestales.

“Hay que esperar los tiempos, hasta el momento no tenemos una solicitud de Finanzas, todavía los tiempos no han sido, todavía no llegan, pero en su momento les anunciaremos. Será a mediados de noviembre que tengamos las primeras solicitudes que analizar”, comentó la diputada María Dolores Robles Chairez, presidenta de esta comisión.

Hasta el momento, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) ya hizo entrega de su propuesta de presupuesto para el 2025, mientras que el mismo Congreso del Estado trabajará en la propia la siguiente semana, a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Una vez formada la iniciativa completa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado para 2025, deberá ser puesta a consideración del Pleno del Congreso del Estado en diciembre, antes de concluir el Periodo Ordinario de Sesiones.