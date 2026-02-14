logo pulso
"Ya se regularizó el salario de empleados de V. Juárez"

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
"Ya se regularizó el salario de empleados de V. Juárez"

La diputada Sara Rocha Medina aseguró que en el Ayuntamiento de Villa Juárez ya se regularizó el pago a trabajadores que percibían sueldos por debajo del salario mínimo, tras la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de San Luis Potosí y el informe enviado por la autoridad municipal al Congreso del Estado.

La legisladora, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, indicó que desde este órgano se solicitó formalmente la opinión de la Secretaría del Trabajo y un reporte a la alcaldesa, Lisa Avigail Izaguirre Rico, sobre la situación laboral de los empleados. 

Tras revisar esa información, Rocha Medina afirmó que el tema quedó completamente atendido, pues la autoridad municipal ya realizó la regularización correspondiente en materia salarial.

    Redacción

    El accidente ocurrió a las 16:00 horas; no hubo personas lesionadas.

    Rubén Pacheco

    Se han detectado siete casos en la entidad, la mayoría son importados

    Ana Paula Vázquez

    Evitó declarar más sobre su "destape", pues aseguró que hoy está concentrada en el Senado

    Rubén Pacheco

    "Estoy muy contento donde actualmente estoy", señaló el secretario de Gobierno