"Ya se regularizó el salario de empleados de V. Juárez"
La diputada Sara Rocha Medina aseguró que en el Ayuntamiento de Villa Juárez ya se regularizó el pago a trabajadores que percibían sueldos por debajo del salario mínimo, tras la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de San Luis Potosí y el informe enviado por la autoridad municipal al Congreso del Estado.
La legisladora, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, indicó que desde este órgano se solicitó formalmente la opinión de la Secretaría del Trabajo y un reporte a la alcaldesa, Lisa Avigail Izaguirre Rico, sobre la situación laboral de los empleados.
Tras revisar esa información, Rocha Medina afirmó que el tema quedó completamente atendido, pues la autoridad municipal ya realizó la regularización correspondiente en materia salarial.
