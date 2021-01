Ya se veía venir: Angélica Mendoza

Luego de que se confirmó que San Luis Potosí retornó a la semaforización de color rojo de la Covid-19, Angélica Mendoza Camacho, diputada presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, consideró que era previsible dicho escenario, toda vez que en diciembre pasado hubo alta concentración de personas en el Centro Histórico de la ciudad.

Señaló que pese los llamados recurrentes de las autoridades sanitarias y de las instituciones gubernamentales, un sector de la ciudadanía no hizo caso y transitó por la vía pública sin cubrebocas u otra protección, "como si no hubiera pandemia", criticó.

La legisladora del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), refirió que aunque se dispuso como obligatorio portar la mascarilla en la calle, las instancias gubernamentales consideraron no aplicar multas, dada la situación económica de la ciudadanía provocada por la contingencia sanitaria.

Planteó que, aunque se cobraran multas costosas por no atender las acciones preventivas, si la ciudadanía no desea colaborar "no lo va a realizar...por eso nosotros apelamos a su criterio".

Para la congresista, un sector de la población no quiso colaborar en la disminución de contagios, a través de atender las medidas y recomendaciones de sanidad, ya que el Gobierno "no puede solo", justificó.

"Desafortunadamente ya lo veíamos que íbamos a cambiar a semáforo rojo y que íbamos a estar mal, debido a la afluencia de personas que hubo en diciembre en el Centro Histórico; muchísima como si no estuviéramos en pandemia", concluyó.