Zafarrancho entre los comerciantes afuera del Mercado República

Por Martín Rodríguez

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Zafarrancho entre los comerciantes afuera del Mercado República

Organizaciones de comerciantes de la vía pública y vendedores del Mercado República protagonizaron un zararrancho en las calles Moctezuma y 16 de septiembre y en la calle Reforma, porque los ambulantes venden los productos de los establecidos y nunca fueron retirados por la Dirección de Comercio. Salieron a vender. 

Los vendedores del mercado anunciaron que se van a salir a vender a la vía pública, a partir de este lunes, y no permitirán que la Dirección de Comercio los retire, así como dejó a los vendedores de la vía pública hacer lo que quisieron.

Los establecidos en el mercado, tenían una reunión con personal del Ayuntamiento, cuando arribaron vendedores de la calle de la Asociación Heroínas Mexicanas, grupo que invadió la zona donde se ubicaba el puente peatonal, quienes a su vez, retaron a la autoridad y a los locatarios en el sentido de que no se van a quitar. 

Del enfrentamiento verbal pasaron a los golpes y se produjo un zafarrancho que ni las autoridades pudieron controlar. 

Locatarios del mercado explicaron que los comerciantes de la vía pública han permanecido todo el tiempo en la calle vendiendo productos que ni siquiera deberían estar permitidos por contravenir los giros mercantiles de los que hacen su trabajo en los locales, entre las que incluyen lo de temporada que los establecidos sí pueden comercializar. 

Más tarde, el gobierno municipal anunció el inicio de una mesa de diálogo con los locatarios para atender de manera conjunta diversas necesidades del recinto. De forma inmediata el Ayuntamiento de San Luis Potosí realizó recorridos para verificar medidas, permisos y alineación de la periferia del mercado, tanto de comerciantes ambulantes como establecidos.

Por su parte, los locatarios del Mercado República se comprometieron a cumplir con las disposiciones en materia 

de comercio.

