CRISTO EN SU CORAZÓN

CRISTO EN SU CORAZÓN

Zavala López niega acusaciones de corrupción

El regidor se dijo abierto a cualquier investigación de la Contraloría capitalina

Por Samuel Moreno

Agosto 14, 2025 02:42 p.m.
Jorge Zavala López/Foto: Omar Hernández-Pulso

Ante las acusaciones de una extrabajadora del Ayuntamiento de San Luis Potosí en contra del regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Zavala López, por presuntos "moches" en su nómina y acoso laboral, el funcionario negó algún acto de corrupción de su parte.

Puntualizó estar de acuerdo en que se lleven a cabo las investigaciones por parte de la Contraloría Municipal, pues aseguró que desde su regiduría y las áreas municipales donde tiene injerencia no se oculta ninguna anomalía que amedrente a algún trabajador.

"Nosotros la verdad no tenemos absolutamente nada que ocultar. Sabemos de la imparcialidad con la que se van a realizar las propias investigaciones por las áreas correspondientes. Decirle a esta persona que tiene su derecho de quejarse siempre y cuando lo haga con la verdad", expresó.

Zavala López añadió que, a pesar de haberse dado a conocer pruebas por parte de la presunta afectada, entre ellas comprobantes de ingresos y transferencias, el regidor del PRD aseguró que en su estancia en el Ayuntamiento de San Luis Potosí no ha solicitado aportaciones o "ayudas" a sus colaboradores.

"Yo nunca he algún tipo de aportación a ningún trabajador o extrabajador del Ayuntamiento. Es lo que tengo que decir al respecto a ese tema y dejar que la propia investigación vaya desahogando", concluyó.

