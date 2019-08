Zoonosis sacrifica 25 canes por semana

Por semana se ejecutan 25 sacrificios caninos en el Departamento de Zoonosis, de ellos la mitad son llevados por los propietarios para evitar una muerte con sufrimiento, informó Juan Pablo Castillo Palencia, subdirector de Epidemiologia de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado.

Es decir, en promedio la referida dependencia sacrifica a 100 perros por mes. Por ende, se deduce que en lo que va de 2019, han matado a alrededor de 750 mascotas y animales callejeros.

Explicó que, para llevar a cabo la remisión de un can al citado Departamento se establece un protocolo consistente en atender los llamados de la ciudadanía, sobre todo ante agresiones, pero antes de atrapar al animal se acredita que no tenga dueño.

Informó que, en el caso de los no recuperables, correspondientes a fauna deambulando, conocidos como comunitarios, si nadie los reclama en 10 días, para el día 12 procede el sacrificio para evitar la sobrepoblación en los espacios de la institución.

"El seguimiento es por 10 días, si se da el caso y se levanta el animal, se lleva a las jaulas del antirrábico y se completa el seguimiento de 10 días. A partir del día 11, el dueño puede pasar por su animal, lo recupera", describió.

Castillo Palencia explicó que Zoonosis mata a los canes con medicamento, por lo cual, no sufren al momento del suministro de la jeringa. "No es bajo ninguna situación de sufrimiento, no hay descargas (eléctricas), no hay alguna otra situación en contra del bienestar animal", aseveró.

De acuerdo con el funcionario estatal, el Departamento de Zoonosis colabora con las municipalidades en el control de la sobrepoblación canina del estado, a través de estrategias fundamentales como los programas de vacunación y esterilización de perros y gatos.