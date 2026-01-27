a Asociación de Ejecutivos de la Gestión de Recursos Humanos de San Luis Potosí (ADERIAC) llevó a cabo con gran éxito el Foro Expectativas 2026, un espacio de análisis y reflexión sobre los principales retos económicos, financieros y laborales que enfrentarán las organizaciones en el año en curso.

El evento dio inicio con las palabras de bienvenida de la nueva presidenta del Consejo Directivo de ADERIAC, quien destacó la importancia de generar foros que fortalezcan la toma de decisiones estratégicas en las empresas, así como el compromiso de la asociación por seguir impulsando el desarrollo del talento humano y la profesionalización del sector de Recursos Humanos.

Durante la jornada se contó con la participación de especialistas de alto nivel. En primer término, representantes de Grupo Financiero Actinver abordaron temas clave relacionados con el panorama financiero, la inflación y los fondos de pensiones, ofreciendo a los asistentes una visión clara sobre la planeación financiera y el impacto en las organizaciones y sus colaboradores.

Posteriormente, Rodrigo Arciniegas, Director de Catch Consulting, presentó un análisis sobre sueldos y salarios, así como las tendencias actuales del mercado laboral, resaltando la necesidad de adaptar las estrategias de compensación a un entorno cada vez más competitivo y cambiante.

Para el cierre del foro, se contó con la participación del reconocido conferencista Rubén Duque, quien impartió la ponencia titulada "Equipos Invencibles", enfocada en el fortalecimiento del liderazgo, la colaboración y la construcción de equipos de alto desempeño dentro de las empresas.

El Foro Expectativas 2026 se consolidó como un punto de encuentro para líderes empresariales, ejecutivos de Recursos Humanos y profesionales del sector, reafirmando el papel de ADERIAC como una asociación comprometida con la actualización, el conocimiento y el desarrollo organizacional.