Para un dinámico grupo de mamás, la mejor manera de celebrar en la víspera de su día fue reunirse con los grupos de amigas en una noche de intensa diversión.

Ellas, hermosas mamás de alumnos de todas las secciones educativas del Andes International School y de la Prepa Anáhuac, se encontraron en una Ladies Night que directivos y maestras del colegio prepararon para ellas.

Al llegar al Patio del Andes, las festejadas se encontraron con una atmósfera y elementos icónicos de una sala de despecho.

En un ambiente de gran alegría y entusiasmo transcurrió el original festejo, mientras, las mamás cantaron sus temas preferidos con el karaoke y bailaron.

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Eso sí, derrocharon energía y ¡qué bien la pasaron!