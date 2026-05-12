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ADMIRAN A SUS MAMÁS

CONVIVEN EN UN FESTIVAL MUSICAL

Por Maru Bustos PULSO

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
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La alegría y emoción se vio reflejada en el rostro de un grupo de mamás, que festejaron su día con una festival musical.

Así, las y los alumnos de preescolar, primaria, secundaria del Andes International School y de la Prepa Anáhuac, reconocieron su misión, les expresaron su amor, admiración y gratitud.

El festejo inició con una ceremonia de acción de gracias que se efectuó en el patio del colegio.

Ahí, el sacerdote celebrante habló de el don, el privilegio y la misión der ser mamás.

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Al finalizar la Misa, inició el festival en el que las mamás participaron y lucieron originales atuendos y caracterizaciones.

Eso sí, ¡fue un gran día!

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