ADRIANA FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

En una atmósfera interesante, Adriana Jiménez festejó su cumpleaños con la familia y amistades cercanas.

Ahí, les compartió los proyectos que emprenderá y, desde luego, les agradeció las muestras de afecto que le expresaron, así como los detalles y regalos que le entregaron.

Con su hija Sara Jiménez compartió esta celebración especial, para la que se esmeró con los detalles, que cautivaron a las invitadas.

Desde luego, los amigas le desearon más triunfos en la vida.

En ese entorno se efectuó el cálido encuentro, donde las anécdotas hicieron más atractiva la reunión. El estupendo festejo, pleno de optimismo.

Desde luego, Adriana lució ¡radiante y feliz!