AMAN A SUS MASCOTAS

Un grupo de niños y adolescentes llevaron a bendecir a sus mascotas, en una celebración especial que se realizó con motivo del día de San Antonio Abad, considerado Santo Patrono y protector de los animales.

Ellos, alumnos del Andes International School llegaron por la mañana felices y emocionados al patio del colegio con perritos, gatos, cotorros y algunos otros animalitos que tienen y cuidan en sus hogares, para participar en una ceremonia.

Ahí, los sacerdotes celebrantes dirigieron un emotivo mensaje a los amos de las mascotas y los felicitaron por cuidar de ellos, amarlos y darles una vida digna.

De esta manera, los alumnos de este plantel educativo

expresaron su gran amor a quienes consideran sus amigos leales y parte de sus familias, sus mascotas.