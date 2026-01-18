AMIGAS ENTUSIASTAS

Un dinámico grupo de amigas de toda la vida se encontraron en una estupenda celebración, al iniciar este año.

A ellas, les identifica su amor e interés en la naturaleza, así como en el cuidado y preservación del medio ambiente; integran el Consejo de Jueces de la Asociación Potosina de Clubes de Jardinería, que preside Martha Acevedo.

Son entusiastas, dinámicas y optimistas y con el correr de los años han fortalecido su amistad.

Compartieron sus experiencias de la temporada y, sobre todo, expresaron sus deseos de que este nuevo año sea de gran alegría y bienestar entre sus familias. Al final, entre abrazos y sonrisas se desearon prosperidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Eso sí, emocionadas por la cálida convivencia.