AFECTO Y ARMONÍA
EN FAMILIA FESTEJAN A MAMÁ
Galeria
Un grupo de familias se reunieron en una comida, a fin de festejar a mamá en su día.
El encuentro en el restaurante 18 ½ del Club Campestre de San Luis resultó pleno de alegría.
En un entorno natural, agradable, comentaron sobre algunas anécdotas y experiencias que como mamás han vivido con sus hijos y en familia a través de los años y que las hace sentirse orgullosas y felices.
Así, con el optimismo que reflejan las mamás en sus rostros y su amor por sus hijos, su familia y todo lo que emprenden, avanzan con responsabilidad en sus anhelos.
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¡Vaya que la pasaron muy bien!
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