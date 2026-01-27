logo pulso
Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

AFICIONADOS AL DOMINÓ

Por Maru Bustos PULSO

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
Un grupo de aficionados al dominó participaron entusiasmados en un torneo, en el que demostraron su gran capacidad de análisis, memoria, pensamiento lógico y estrategia para controlar el juego.  

El evento lo llevó a cabo el Club Deportivo Potosino como parte de los festejos de su 85 Aniversario de Fundación.

Oscar Hinojosa y Enrique Mendoza estuvieron al frente de la organización de este interesante evento que reunió a audaces jugadores.

Desde luego que contaron con el apoyo del Consejo de Administración, que preside el Doctor Juan Alberto Martínez Andrade.

De esta manera los participantes demostraron su habilidad y estrategias de juego, pues anhelaban ser campeones.

