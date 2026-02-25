Ayer, hoy, mañana

"Vivo en una estrella radiante de luz, no lloren más mi ausencia estoy con Jesús. Cuando llegué al cielo, cuando vi su faz, mi alma dichosa se colmó de paz. El Dios de los cielos sanó toda herida, me tendió su mano y encontré la vida. Un coro de ángeles y la Virgen María me vino a encontrar, ¿qué más quieren? ¡dejen de llorar!. Yo desde mi estrella los puedo mirar, denme una sonrisa para descansar. Piensen que los amo, búsquenme en la flor, en la suave brisa ¡en lo que es Amor!. Que estoy presente como el Sol, yo sigo latiendo en su corazón..." Dedicado a la familia Nava Villalobos por el sensible fallecimiento de su querido hijo Luis Alfonso que ha volado muy alto hasta alcanzar la Casa del Padre Celestial y ahora vive en una Estrella y desde ahí cuidará de sus papás, hermanos, abuelos, primos y amigos... Descanse en paz Wicho y luzca para él la luz perpetua... Santoral para hoy: Beato Sebastián de Aparicio. Toribio Romo González. Avertano. Cesáreo médico. Victoriano. Víctor. Diego Carvallo y Constantino de Fabriano... Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quien cumple años, como Blanca Villarreal que escuchará las primeras "Mañanitas" de parte de su esposo Ernesto Salinas, sus hijos: Blanca y Mauricio Hampshire; Moni y Fermín Rivera; Fito Salinas; sus nietos Mau Hampshire e Inés Rivera... Asimismo de sus seres queridos y numerosas amistades que ya han empezado a festejarla con este motivo... Desde aquí un abrazo a Blanca en su cumpleaños... Mary Fer Leal Galván organizó una despedida de soltera a Chio de la Vega Ortuño con motivo de sus esponsales al lado de Johan Werge Sánchez, a la que asistieron numerosas invitadas entre ellas las hermanas de la novia y un grupo de amigas que la pasaron de lo mejor con todas las sorpresas que preparo Mary Fer... En emotiva ceremonia contrajeron matrimonio, la pareja formada por Renata Castillo Arguelles y Alfredo Hernández Díaz Infante que invitaron como padrinos de velación a sus padres: Héctor Castillo y Ana María Arguelles; Alfredo Hernández y Benilde Díaz Infante... Los diferentes símbolos de sus esponsales y las peticiones en la misa estuvieron a cargo de sus hermanas y amigas de los nuevos esposos que posterior compartieron con todos esta fecha tan significativa para Alfredo y Renata que ahora disfrutan de su luna de miel... Felicidades para ellos... Montse Lozano Armengol celebró un año más de vida y organizó una comida donde estuvo auxiliada por sus hijas que con anticipación hicieron una cordial invitación a los hermanos de la festejada, sobrinos y amigos que le desearon muchas más vueltas al Sol... Enhorabuena a Montse en su día de días que pasó muy contenta... Adelantamos "Mañanitas" para el viernes a Lety Alarcón de Márquez al celebrar su cumpleaños... Feliz día Lety, desde esta columna... Hasta la próxima