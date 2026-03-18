AMA AL NIÑO JESÚS

Mía Quijano Dávila reafirmó su amor al Niño Jesús, al efectuar con alegría su primera comunión.

Acompañada de su mamá Daniela Quijano llegaron al mediodía, a la Parroquia de San Agustín del Pedregal , donde se llevó a cabo la celebración.

Se sumaron a su felicidad, seres queridos, tíos, primos, amigos y compañeros de colegio.

Claudia Segoviano fungió como madrina.

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El presbítero dirigió un emotivo mensaje a la pequeña sobre este sacramento.

Emocionada, Mía recibió el cuerpo y la sangre de Cristo, a través de la hostia y el vino consagrados en la Eucaristía.

Al finalizar la ceremonia, la selecta concurrencia la ovacionó.