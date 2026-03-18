AMA AL NIÑO JESÚS
RECIBE LA HOSTIA CONSAGRADA EN LA EUCARISTÍA
Galeria
Mía Quijano Dávila reafirmó su amor al Niño Jesús, al efectuar con alegría su primera comunión.
Acompañada de su mamá Daniela Quijano llegaron al mediodía, a la Parroquia de San Agustín del Pedregal , donde se llevó a cabo la celebración.
Se sumaron a su felicidad, seres queridos, tíos, primos, amigos y compañeros de colegio.
Claudia Segoviano fungió como madrina.
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El presbítero dirigió un emotivo mensaje a la pequeña sobre este sacramento.
Emocionada, Mía recibió el cuerpo y la sangre de Cristo, a través de la hostia y el vino consagrados en la Eucaristía.
Al finalizar la ceremonia, la selecta concurrencia la ovacionó.
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